Nikola Kalinic (31) non è riuscito a imporsi con la maglia dell'Atletico Madrid, come ha fallito durante l'esperienza al Milan. Adesso l'attaccante croato potrebbe sbarcare in Germania, perché la Bild comunica del forte interesse dello Schalke 04. La formazione allenata da Domenico Tedesco, dunque, potrebbe a breve fare affidamento sull'ex Fiorentina.