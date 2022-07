EX VIOLA, Il Monza e due inglesi puntano Pedro

Pedro arrivò a Firenze come un vero e proprio crack dopo i gol segnati in patria con la Fluminense. Troppo presto, però, in un ambiente dove non è si è mai ambientato fino in fondo. Così il classe '97 di Rio è tornato in Brasile, al Flamengo, dove ha segnato 42 reti in 122 partite e dove è stato tra i grandi protagonisti delle vittorie di campionato, Supercoppa e Recopa. Dopo la rinascita col club rubronegro, questa può essere l'estate della sua rivincita europea.

Secondo quanto raccolto da TMW, sarebbe uno dei nomi caldi per l'attacco del Monza, che lo considera una delle ipotesi più affascinanti oltre al grande sogno Mauro Icardi. Il Fla potrebbe liberarlo anche in prestito ma in Premier League ci sono due club che stanno facendo sul serio: Fulham e Crystal Palace.