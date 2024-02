EX VIOLA, Il Milan vuole tenere Luka Jovic: la situazione

FirenzeViola.it

Il Milan vorrebbe tenere Luka Jovic anche oltre la scadenza attuale. Secondo TMW, l'attaccante serbo ha convinto tutti e viene ritenuto come un discreto dodicesimo uomo in caso, per questo dopo i tanti gol dell'ultimo periodo i rossoneri stanno pensando alla sua permanenza, visto che è arrivato a zero nell'ultimo giorno di mercato come rattoppo e con una clausola abbastanza particolare. Un anno di contratto più un accordo da altre tre stagioni a cifre parecchio più alte. Anche perché lo stipendio di Jovic - grazie al Real Madrid - non è mai sceso sotto i 5 milioni, anche se una parte era appunto "finanziata" dai blancos.

Ed è proprio questo il punto focale: il Milan non vorrebbe superare i 2,5 milioni netti che versa all'anno, mentre l'accordo trovato ad agosto parla di un sostanziale aumento. Il club sta cercando di trattare un abbassamento contrattuale, o meglio, rinegoziare per trovare una quadratura, perché se da una parte Jovic si è dimostrato utile, dall'altro non è tornato (ancora) il giocatore visto all'Eintracht Francoforte. Potrebbe essere anche una questione di modulo e con un allenatore diverso potrebbe esplodere.