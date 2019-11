EX VIOLA, Gerson vince la Libertadores col Flamengo

Da esubero nella Fiorentina a colonna portante nella squadra vincitrice della Copa Libertadores. Così Gerson ha festeggiato, proprio questa sera, il successo nel torneo sudamericano con la maglia del Flamengo. Partito tra i titolari, il centrocampista è stato protagonista della sfida finale contro il River Plate in cui i brasiliani hanno rifilato ai loro avversari due reti nel finale con Gabigol dopo essere stati sotto uno a zero per gran parte della gara.