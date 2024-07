EX VIOLA, Brusca frenata per Pierluigi Gollini al Monza

FirenzeViola.it

L'ex Fiorentina Pierluigi Gollini era a un passo dal Monza. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nelle ultime ore non è stato trovato l'accordo fra tutte le parti, con la possibilità concreta che possano riaprirsi le altre piste, come il Genoa (che sembra più vicino a De Gea, ora). Gollini sarebbe dovuto andare in prestito in biancorosso dopo l'infortunio di Alessio Cragno degli ultimi giorni, ma in questo momento le parti si sono allontanate.