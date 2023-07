EX OBIETTIVI, Ufficiale: Shomurodov passa al Cagliari

FirenzeViola.it

Adesso è ufficiale: Eldor Shomurodov è un nuovo giocatore del Cagliari. Ad annunciarlo è stata la Roma con il seguente comunicato: "L’AS Roma comunica di aver ceduto al Cagliari a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Eldor Shomurodov. In giallorosso, l'attaccante ha collezionato 48 presenze e 6 reti. Nel 2023, ha vestito la maglia dello Spezia. In bocca al lupo, Eldor!".

Di seguito il tweet: