EX OBIETTIVI, Tudor consiglia Baturina: "Può far bene in Italia"

Igor Tudor ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Tuttosport. L'ex tecnico della Lazio è tornato a citare un talento come quello di Martin Baturina, trequartista della Dinamo Zagabria finito anche nel mirino dei viola negli ultimi giorni di mercato: "Un emergente che potrebbe fare bene anche in Serie A? Qui in Croazia mi piace molto Baturina che gioca nella Dinamo Zagabria: una via di mezzo tra un 8 e un 10".

Sul giocatore classe 2003 in estate è stato forte il pressing della Viola, un colpo in entrata poi sfumato come ammesso dallo stesso ds viola Daniele Pradè in conferenza stampa dopo la conclusione della sessione di mercato: "Ci piaceva, molto. Abbiamo fatto un'offerta ma il passaggio del turno in Champions ha portato la Dinamo a prendere decisioni diverse"