EX OBIETTIVI, Torreira: "Voglio andare al Boca"

Nel corso di una lunga intervista per Perfil Bulos, Lucas Torreira, a lungo obiettivo di mercato anche della Fiorentina, ha ribadito la volontà di giocare per il Boca Juniors: "Ci ho sempre pensato, l'ho sempre desiderato. La mia idea è molto chiara: voglio stare vicino alla mia famiglia, soprattutto a mio padre che sta soffrendo più di tutti per la morte di mia madre. Nelle ultime due stagioni in Europa non mi sto divertendo molto. Sono un giocatore dell'Arsenal e le società dovranno mettersi d'accordo per un prestito di un anno. Un acquisto sarebbe difficile per il Boca. Mi piacerebbe farlo ora, a 25 anni. In caso contrario, sarà dopo". Attualmente Torreira è in prestito all'Atletico Madrid dove ha trovato poco spazio: 23 presenze in tutte le competizioni, solo 5 di esse da titolare.