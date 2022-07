EX OBIETTIVI, Toro offre 5 mln più bonus per J. Pedro

Il Torino può provare l'accelerata decisiva per Joao Pedro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'attaccante di proprietà del Cagliari non è del tutto convinto del Galatasary e quindi il club granata sta provando a portare a casa il calciatore alle proprie condizioni, ovvero con un'offerta da cinque milioni più bonus. La certezza è che Joao Pedro è una delle prime scelte di Juric e adesso toccherà a Cairo cercare di chiudere l'operazione. Ricordiamo come il calciatore fosse stato accostato in passato anche alla Fiorentina.