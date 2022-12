EX OBIETTIVI, Torino offre 8 mln per Praet. Il Leicester...

Il Torino continua ad insistere per Dennis Praet, finito questa estate nel mirino anche della Fiorentina. Come riporta Tuttosport, l'ultima offerta da 8 milioni di euro dei granata non ha ancora convinto il Leicester a lasciare partire il centrocampista belga, per il quale non sono ammessi sconti. Juric lo rivuole in squadra e Praet spinge per fare il suo ritorno a Torino.