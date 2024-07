EX OBIETTIVI, Sutalo scaricato dall'Ajax per fare cassa

FirenzeViola.it

Dubbi sul futuro di Josip Sutalo con la maglia dell'Ajax. Il difensore rimarrebbe insieme a Farioli, ma in realtà il club preferirebbe cederlo per fare cassa questa estate. La presa di posizione della società va quindi a scontrarsi con la volontà del giocatore, che è stato in orbita viola per molto tempo anche quando vestiva la maglia della Dinamo Zagabria. Chissà che Sutalo non possa rientrare in ottica Fiorentina, visto che la società viola è comunque a caccia di una pedina difensiva. A riportarlo è il portale olandese Voetbal Internacional.