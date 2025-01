EX OBIETTIVI, Su Ngonge mette gli occhi il Bologna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggetto del desiderio della Fiorentina esattamente un anno fa durante la finestra del mercato invernale, Cyril Ngonge, passato poi al Napoli dall'Hellas Verona, sta già pensando di lasciare il club partenopeo. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l'agente dell'ala d'attacco si trova in questo momento a Milano per cercare di definire la sua partenza. Tra le acquirenti ci sarebbe il Bologna, che presenterebbe una formula di prestito con diritto di riscatto a 18 milioni.