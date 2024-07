EX OBIETTIVI, Noslin: "Non pensavo di venire alla Lazio"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tijjani Noslin, ex obiettivo della Fiorentina, si è presento ai microfoni di Lazio Style Channel come nuovo giocatore biancoceleste: "Ciao sono Tijjani Noslin, vengo dall'Olanda. Ho 25 anni e sono contento di essere un giocatore della Lazio. Pensavo ci fossero poche possibilità di venire qui. Pensavo fosse davvero difficile arrivare a un livello del genere, ma fortunatamente sono un giocatore biancoceleste! Ritrovare Baroni è molto importante per me, è stato uno dei motivi per cui ho scelto questo meraviglioso club.

Sono felice della sua fiducia e spero di conquistare con lui grandi successi per questo club. Ho grandi obiettivi con questa maglia, soprattutto a livello europeo. Spero di poter crescere molto e di giocare per traguardi importanti".