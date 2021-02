EX-OBIETTIVI, Man si presenta: "Mutu il mio idolo"

Il Parma, grande protagonista delle ultime giornate di mercato, ha quest'oggi presentato alcuni dei suoi ultimi acquisti. Tra di loro anche Dennis Man, talentuoso attaccante rumeno inseguito da diverse squadre di A tra cui la Fiorentina, e già in campo nei minuti finali contro il Napoli: "Sono consapevole di quanto sia tosto il campionato italiano- ha detto il classe '98 durante la presentazione- I compagni mi hanno accolto bene, mi sento pronto e farò dl mio meglio per aiutare la squadra. Come modello a cui ispirarmi non ho dubbi: Adrian Mutu è un esempio per tutti i calciatori rumeni, da noi tutti lo conoscono e sanno quanto bene ha fatto in Italia. Spero di poter seguire le sue orme".