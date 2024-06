EX OBIETTIVI, Demme alle visite con l'Hertha Berlino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Demme all'Hertha Berlino. Secondo l'edizione tedesca di Sky Sport il centrocampista classe '91 lascerà il Napoli e nella prossima stagione giocherà con la maglia dell'Hertha Berlino.

Il suo nome è stato voluto fortemente dal tecnico Cristian Fiél, con Demme che sarà il perno della manovra della squadra della capitale tedesca. Già nelle scorse settimane il giocatore era stato in Germania per svolgere le visite mediche col suo prossimo club e a breve potrebbe arrivare l'ufficialità. Con la maglia del Napoli Demme ha messo insieme un totale di 92 presenze fra tutte le competizioni con all'attivo anche 5 gol e 4 assist, ed era stato cercato in passato anche dalla Fiorentina.