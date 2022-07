EX OBIETTIVI, Celik: "C'erano anche altre squadre"

Zeki Celik, difensore accostato anche alla Fiorentina in questa sessione di mercato, si è presentato alla stampa di Roma in qualità di nuovo giocatore giallorosso: “Prima di tutto la Roma è un grande club, mi ha molto lusingato che mi abbiano così fortemente. Per me è un'occasione per alzare l'asticella. Sappiamo tutti i successi del mister ed è una motivazione in più poter lavorare con lui”.

Hai rifiutato altre offerte di club di Serie A per la Roma?

"Molte squadre anche da altri paesi si sono interessate a me, ma ho ritenuto che Roma fosse il posto dove sarei stato più felice".