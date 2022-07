EX OBIETTIVI, Caprari: “Impossibile dire no al Monza”

L'ex obiettivo di mercato della Fiorentina Gianluca Caprari si racconta al Corriere dello Sport: "Impossibile dire di no al Monza. Vi stupiremo". L'attaccante, acquistato quest'anno dai brianzoli dopo la grande stagione al Verona, ha parlato del suo trasferimento: "In teoria dopo una stagione come la scorsa non sarebbe stato giusto muoversi, ma se ti cerca una società come il Monza, con un presidente, un direttore e un allenatore così, dire di no è impossibile". Caprari ha parlato anche del nuovo Monza, con un folto gruppo di italiani, che sta nascendo: "I presupposti per fare cose importanti qui ci sono, ma bisogna andare avanti passo dopo passo".