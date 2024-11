EX OBIETTIVI, Bondo: ci pensa il Milan per gennaio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Milan in vista di gennaio. Due sono gli obiettivi principali dei rossoneri, un mediano e l'innesto di un vice Theo Hernandez. Il nome in cima alla lista per rinforzare il centrocampo è quello di Morten Frendrup del Genoa. Tra le altre candidature, oltre a Reda Belahyane dell'Hellas Verona, c'è anche quella del mediano del Monza, obiettivo della Fiorentina nella scorsa sessione di mercato, Warren Bondo. Come vice Theo Hernandez invece, si era parlato anche di Parisi, il Milan ha messo gli occhi su Giuseppe Pezzella dell'Empoli.