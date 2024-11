EX OBIETTIVI, Baturina ha detto no al Real Madrid

Martin Baturina dice no ai blancos: questo almeno quello che riporta SkySports, secondo cui il trequartista classe 2003, seguito in estate dalla Fiorentina e protagonista quest'anno anche in Champions League, avrebbe rifiutato il Real Madrid, che si è messo da tempo alla ricerca di un centrocampista che possa essere utile sia nel presente che nel futuro per sostituire gradualmente Modric.

Il Madrid, riporta Sky, ha offerto a Baturina, promessa della nazionale croata, un contratto quinquennale, che però includeva una cessione in prestito in un club della LaLiga per due stagioni. Questa condizione non ha convinto il giocatore, che è un grande ammiratore di Modric e ha il desiderio di affermarsi in una delle principali leghe europee. Anche Barcellona, Atlético Madrid e Manchester United sono interessati al centrocampista, che per ora non ha intenzione di seguire le orme del suo idolo. Per il momento il presente del giocatore è Zagabria, che vuole decidere del proprio futuro senza essere ceduto in prestito per fare esperienza, preferendo la Croazia per muovere i passi decisivi verso una big.