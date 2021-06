EX DS SPEZIA, Italiano può far innamorare Firenze

Mauro Meluso, ex ds dello Spezia, ha detto la sua sul possibile ingaggio di Vincenzo Italiano da parte della Fiorentina: "Per me insieme a De Zerbi è il miglior tecnico emergente in Italia, può far innamorare la piazza tirando fuori il meglio dai propri giocatori. Italiano è uno coerente, porta i suoi ragionamenti fino in fondo. Poi Firenze è senz'altro una piazza con delle ambizioni diverse da La Spezia. Modulo? Sul mercato ci siamo mossi consapevoli che il riferimento di Italiano è il 4-3-3: penso sia importante comprare profili funzionali alle sue idee tattiche, cosa che non sempre è scontata".