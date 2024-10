EURORIVALI, Lask ko. Pari il San Gallo. Stasera il Vitoria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera al Franchi la Fiorentina sarà impegnata nel match, valido per la nona giornata di Serie A, contro la Roma. Oggi però sono scese in campo anche tre delle sei rivali dei viola nella fase a girone unico della Conference League. Partendo dalle due formazioni che i viola hanno già incontrato, i gallesi del New Saints hanno battuto 4-2 l'Aberystwyth, mentre gli svizzeri del San Gallo hanno pareggiato 2-2 contro il Sion. In attesa delle sfide, in programma domani, delle due formazioni cipriote Apoel Nicosia e Pafos, oggi ha giocato anche il Lask. La formazione di Linz, in Austria, è stata sconfitta questo pomeriggio 2-1 in casa dallo Sturm Graz, capolista della Bundesliga austriaca.

Per il Lask, ottavo in campionato con 13 punti in 11 partite, a segno Smolcic. In serata invece, alle 21:30, scenderà in campo un'altra avversaria dei viola in Europa, il Vitoria Guimaraes, che sfiderà l'Estrela Amadora per il nono turno del campionato portoghese.