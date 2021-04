EUROPEO 2020, Le sedi: saltano Bilbao e Dublino

Dopo il caos degli ultimi giorni, il Comitato Esecutivo della UEFA si è riunito questa mattina a Montreux (Svizzera) per una riunione quanto mai cruciale: all'ordine del giorno, oltre alle possibili sanzioni per le 12 squadre ribelli della Superlega, anche la decisione finale sulle sedi dell'Europeo che si terrà a giugno, con i due temi che si sono influenzati a vicenda: il comitato UEFA, presieduto dal presidente Aleksander Ceferin, ha escluso definitivamente Bilbao come possibile sede di Euro2020; la città basca verrà sostituita da Siviglia, mentre un'altra sede in dubbio, quella di Dublino, rinuncerà definitivamente alle sue gare per gli Europei, con le ultime indiscrezioni che danno come soluzione quella di raddoppiare le gare previste a San Pietroburgo. Confermate le altre sedi, tra cui Roma, che dovrebbe avere il 25% della capienza massima dello stadio Olimpico.