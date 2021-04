EUROPEI, Dubbi in Germania sulla presenza dei tifosi

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Nel giorno in cui Monaco di Baviera è stata confermata dall'Uefa come la città ospitante dell'Europeo di calcio, la Federcalcio tedesca (Dfb) ha messo in dubbio la presenza dei tifosi all'Allianz-Arena quest'estate, aggiungendo che ci sarà "se possibile" del pubblico, rivedendo le osservazioni più ottimistiche dell'Uefa. Secondo l'Uefa, a Monaco ci saranno almeno 14.500 tifosi in presenza a partita, e quindi mantiene grazie a questo impegno i quattro incontri previsti in Baviera, tra cui il big match Germania-Francia in programma il 15 giugno. Ma a pochi minuti dall'annuncio della Uefa, il presidente della Dfb ha parlato diversamente: "Siamo felicissimi" di ospitare le partite di Monaco, ha detto, "forse anche davanti al pubblico, se lo sviluppo della pandemia lo permette". Monaco, la capitale della Baviera, ha subito gravi restrizioni dall'inizio della pandemia, e il Bayern Monaco è persino l'unica squadra della Bundesliga a non aver mai ospitato un solo spettatore in questa stagione, quando tutti gli altri avevano parzialmente aperto le loro fasi all'inizio dell'autunno. (ANSA).