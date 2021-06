EUROPEI, Delude la Spagna: 1-1 con la Polonia

Un altro clamoroso pareggio per la Spagna di Luis Enrique che stenta a ingranare nel gruppo E. La Roja passa in vantaggio contro la Polonia al 26' con Alvaro Morata, ma si fa clamorosamente riprendere in avvio di ripresa, al 54', da Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco. Al 58' gli iberici avrebbero anche l'occasione per tornare in vantaggio, ma Gerard Moreno calcia sul palo il rigore e Morata fallisce la ribattuta, rimanendo sull'1-1. In testa al girone adesso c'è dunque la Svezia a quota 4, segue la Slovacchia a 3, la Spagna a 2 e infine la Polonia a 1.