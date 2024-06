EURO2024, Quanto guadagnano i club

Fonte: Pazzidifanta.com

L'Europeo è ormai alle porte. Fra sei giorni con la sfida tra Germania e Scozia partirà ufficialmente la rassegna continentale. Le squadre di club che hanno dei calciatori impegnati in Germania avranno dei guadagni legati a tre fattori fondamentali: il numero di calciatori convocati, il numero di giorni di partecipazione di ciascun giocatore al torneo, e la classificazione FIFA dei club relativa ai compensi di formazione.

La UEFA ha stanziato un totale di 140 milioni di Euro che verranno distribuiti tra i club come compensi per i calciatori dati ad EURO2024. La classificazione, seguendo i tre fattori fondamentali, suddivide i club in tre diverse categorie: Categoria 1: 10mila euro al giorno per ogni giocatore; Categoria 2: 6.670 euro al giorno per ogni giocatore; Categoria 3: 3.330 euro al giorno per ogni giocatore. Per i viola come sappiamo sono solamente due i calciatori impegnati all'Europeo, ovvero Antonin Barak con la Repubblica Ceca e Nikola Milenkovic con la Serbia.