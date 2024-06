EURO2024, Croazia-Albania: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda giornata dell'Europeo di Germania che comincia con una gara del Gruppo B, ovvero il girone dell'Italia: al Volksparkstadion di Amburgo si affrontano Croazia e Albania, rispettivamente l'ultima avversaria degli azzurri nel girone a quattro (Croazia-Italia in programma lunedì prossimo) e la squadra che ha tenuto a battesimo la formazione di Spalletti sabato, vittoria 2-1 in rimonta per l'Italia. Croazia e Albania, entrambe a zero punti dopo una gara, sono quindi con le spalle al muro. Vietato perdere, onde evitare una quasi sicura eliminazione. Ecco le scelte dei Ct Dalic e Sylvinho:

Croazia 4-3-3: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric.

Albania 4-3-3: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Asani, Manaj, Bajrami.