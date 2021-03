EURO U21, Poker Italia e quarti. Altro rosso, Ranieri...

Rotondo successo dell'Italia, che si impone 4-0 sulla Slovenia nell'ultima partita del girone degli Europei U21, conquistando la qualificazione ai quarti. Ottima prestazione di Cutrone, autore di una doppietta (il primo dal dischetto, un gran destro invece il secondo) e anche di un rigore sbagliato. Il difensore di proprietà viola Ranieri, in campo per tutti e 90' più recupero: un assist a referto per lui, sul momentaneo 2-0 firmato Raspadori. Quindi una curiosità finale: per la terza partita su tre nella competizione, c'è stata un'espulsione a sfavore dell'Italia. Stavolta è successo a Marchizza, che firma un piccolo record essendo già alla seconda. Appuntamento al 31 maggio per la fase ad eliminazione diretta.