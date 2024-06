EURO 24, Slovacchia 1-2 Ucraina. Le ufficiali di Polonia-Austria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima partita di giornata dell'Europeo finisce 1-2 per l'Ucraina che rimonta la Slovacchia e rimane in lotta per la qualificazione agli ottavi.

La squadra del C.t. Calzona è passata in vantaggio nel primo tempo con Ivan Schranz, capocannoniere momentaneo della competizione insieme a Musiala. L'Ucraina pareggia ad inizio ripresa con il centrocampista della Dynamo Kiev Mykola Shaparenko. A 10 minuti dalla fine è Roman Yaremchuk, entrato a gara in corso, a siglare il gol vittoria.

Nel girone E, in attesa di Romania-Belgio di domani, Ucraina aggancia a 3 punti la Slovacchia e la Romania, mentre il Belgio resta a zero punti.

Alle 18 comincia la seconda giornata del gruppo D con Polonia-Austria, entrambe alla cerca dei primi tre punti. Nella Polonia ancora out Lewandoski, in attacco spazio per l'ex viola Krzysztof Piątek:

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski; Zielinski; Buksa, Piatek.

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Trauner, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer; Arnautovic.