EURO 24, Kane: "Voglia di riscatto". Southgate...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, alla vigilia della finale dell'Europeo contro la Spagna ha parlato così a Sky Sports UK: "Il mio unico obiettivo per due anni (dopo i Mondiali, ndr) è stato vincere questo torneo. Le ultime cinque o sei settimane sono state un vero e proprio ottovolante, quindi in realtà non so a che punto sono con nient'altro che essere molto concentrato sulla preparazione della squadra per questa partita. Sono determinato a continuare a guidarli come ho fatto nell'ultimo mese. Abbiamo migliorato per quanto riguarda la credibilità del calcio inglese e nel modo in cui viene percepito nel mondo ma, alla fine, finché non vincerai quel trofeo ci saranno sempre domande sia all'estero che in patria su ciò che abbiamo fatto. Il Paese si fermerà domani sera? Ne sei consapevole, ovviamente, ma non è quello che pensi quando entri in campo".

In conferenza stampa invece, il capitano dell'Inghilterra Harry Kane vede nella partita di domani un riscatto per tutta la nazionale: "Molti di noi dopo quella finale a Wembley (persa contro l'Italia, ndr) avevano ovviamente il cuore spezzato per il risultato. E' stato un lungo viaggio di ritorno per arrivare dove siamo ora - sottolinea il capitano -. Naturalmente siamo davvero fiduciosi di fare un passo avanti rispetto all'ultima volta".