ESPOSITO, L'Inter può cederlo: i viola ci pensano

Non solo Icardi, già riscattato dal Psg, e Lautaro, da tempo nel mirino del Barcellona. In attacco l'Inter potrebbe salutare anche Sebastiano Esposito. Il giovanissimo attaccante di Castellammare di Stabia, che piace a mezza Serie A, potrebbe addirittura essere ceduto a titolo definitivo. In ogni caso, la dirigenza nerazzurra prevederebbe una formula che assicuri la precedenza per l'acquisto in caso di futura rivendita. Una sorta di recompra, congegnata in modo da non confliggere con le norme del calcio. Tra i club interessati, il Parma, la Fiorentina e l'Atalanta.