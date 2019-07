ESPN, Benedetto non scioglie riserve: Viola alla finestra

Secondo quanto riportato da ESPN in Sudamerica, l'attaccante del Boca Juniors Dario Benedetto è pronto per volare negli States ed iniziare immediatamente il precampionato con gli Xeneizes. Il giocatore però, non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro, tenendo sulle spine i molti tifosi argentini che lo considerano una sorta di bandiera. Su di lui è vivo l'interesse del Marsiglia, ma l'emittente televisiva rilancia ancora la Fiorentina tra le principali pretendenti per il calciatore.