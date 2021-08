ESPANYOL, I convocati per la gara di domani

Domani all'Artemio Franchi di Firenze si sfideranno in amichevole la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l'Espanyol di Vicente Moreno. Sul sito ufficiale del club spagnolo sono apparsi i convocati per la gara di domani. Di seguito l'elenco completo: Oier, Pedrosa, Cabrera, Calero, Lluís López, Wu Lei, Fran Mérida, Darder, RDT, V. Gómez, Diego López, Melendo, David López, Nico Melamed, Dídac, Vadillo, Keidi Bare, Vargas , Embarba, Pol Lozano, Sergi Gómez, Nabil, Gori, Omar e Joan García.