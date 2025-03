Esonero Thiago Motta, parla Bremer: "Mi dispiace, è stato un bravo allenatore"

L'esonero di Thiago Motta una settimana dopo la sconfitta fatale contro la Fiorentina continua a far parlare anche dopo l'arrivo di Igor Tudor come nuovo allenatore della Juventus. Gleison Bremer, difensore brasiliano che insieme a Samuel Mbangula, è stato uno dei soli due giocatori bianconeri ad aver salutato pubblicamente l'ormai ex tecnico, raggiunto da Sky a margine di un evento in favore della Fondazione Piemonte per la Ricerca sul Cancro, il brasiliano è tornato a parlare, anche di questo: “Sono stati mesi difficili i primi, però ora sta andando bene, sta proseguendo bene. Non sto avendo intoppi, manca ancora un po’ ma sta andando bene. Vorrei giocare subito, ma dobbiamo aspettare: magari per il mondiale sì, ma non da titolare. Non dobbiamo affrettare, io voglio tornare ed esserci sempre, non tornare al J|Medical”.

Ha parlato con Tudor?

“È una stagione non fortunata, abbiamo avuto tanti infortuni: io, Cabal. Mi dispiace per Thiago Motta, è stato un bravo allenatore per me. Poteva fare grandi cose, è andata così purtroppo e dispiace. Con Tudor ho parlato oggi, mi fa piacere quello che ha detto. Mi ha chiesto come stessi, ho detto che è ancora presto ma sono qui a tifare la squadra e spero di centrare la Champions”.