ESAME SUAREZ, Il processo è rinviato al 27 aprile

L'udienza davanti al Gup di Perugia relativa all'indagine sul cosiddetto "esame farsa" per la conoscenza della lingua italiana sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia è stata rinviata al prossimo 27 aprile. Inizialmente la seduta avrebbe dovuto avere luogo il 30 marzo, ma è stata rinviata di un mese da parte del giudice per dare modo al perito di depositare le trascrizioni di alcune intercettazioni ambientali che sarebbero tra le prove dell'indagine. Resta da ricordare che, con la decisione da parte della Figc di archiviare l'inchiesta della procura federale per assenza di condotte illecite rilevanti in ambito sportivo, sono decadute anche tutte le ipotesi di provvedimenti in ambito sportivo a carico della Juventus, mentre la giustizia ordinaria proseguirà regolarmente il suo corso. A riportarlo è il Corriere dello Sport.