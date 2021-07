ERLIC, L'obiettivo viola vicino al Sassuolo: la formula

Martin Erlic sta per tornare ad essere a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo: il difensore croato classe '98, seguito tra le altre anche dalla Fiorentina, anno scorso si è messo in mostra con lo Spezia allenato proprio dal nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano, tanto da finire nel mirino di diversi club. Tra questi il Sassuolo, che lo aveva girato in prestito nel 2018 in Liguria, con i bianconeri che lo avevano acquistato a titolo definitivo . Protagonista della promozione e di un'ottima annata in A con gli aquilotti, Erlic potrebbe essere riacquistato dai neroverdi nelle prossime ore. Secondo Il Secolo XIX però gli emiliani dovrebbero lasciare il croato in Liguria nella prossima stagione, per poi aggregarlo in rosa a partire dall'annata 2022/23.

Uno sviluppo di carriera curioso, come lo è anche il costo del cartellino di Erlic: dato che il croato era stato ceduto alle Aquile proprio dagli emiliani, questi ultimi (nel liberarlo a costo zero) si erano mantenuti il 50% sulla futura rivendita. Con una valutazione di 7 milioni, il Sassuolo per averlo dovrà sborsare - nella pratica - 3,5 milioni di euro.