ERIKSSON, Volevo Batistuta alla Lazio ma mi dissero no

Sven Goran Eriksson, ex tecnico -tra le altre -di Fiorentina e Lazio, ha parlato a TMW Radio, alla trasmissione Maracanà, del campionato italiano, svelando anche un retroscena su Batistuta: "Quale giocatore chiesi alla Lazio l'anno dopo lo scudetto? Parlammo di Batistuta ma lì il presidente, per l'unica volta, mi disse di no, perché aveva già una certa età, era all'ultimo vero contratto e valeva tanti soldi. Ma abbiamo preso Salas e Crespo..."

E sulla possibile vittoria del nono scudetto della Juve aggiunge: "E' un peccato. Un campionato non è mai troppo interessante se solo una squadra vince sempre. La Juve vince da nove anni, è impressionante. Nei miei anni potevano vincere in tante, Juve, Lazio, Inter, Milan, Roma. Era bello per il pubblico, per la stampa. Complimenti alla Juve ma così diventa noioso. Sarebbe importante anche per la Juve avere squadre più forti, anche in chiave europea".