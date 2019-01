EMPOLI-GENOA, Finisce 1-3 al Castellani

Il Genoa conquista la vittoria questa sera, nel Monday Night del 21esimo turno di Serie A, al Castellani contro un Empoli vivace ma poco produttivo nei sedici metri finali. Termina 1-3 in favore del grifone, che vince grazie a Lazovic e Sanabria. I due ragazzi in grado di segnare le reti liguri nella ripresa, regalando di fatto tre punti preziosi al tecnico Prandelli. Il Genoa torna al successo dopo oltre un mese e tocca quota 23 punti, allungando sul Bologna terzultimo in classifica. I toscani falliscono una buona chance e restano fermi a quota 17, tre passi più avanti i felsinei appena affidati a Mihajlovic. Per Iachini si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sei di campionato, rendimento che rappresenta più di un campanello d'allarme.