Emma Severini viene presa di mira sui social dopo l'eliminazione dell'Italia Femminile

"Scarsa", "Prova col pingpong", "Datti all'ippica". Questi alcuni commenti sotto gli ultimi post Instagram di Emma Severini, calciatrice della Fiorentina Femminile e della Nazionale Italiana, vittima di una vera e propria shitstorm social nelle ultime ore. La 'colpa' di Severini? Il rigore procurato al 119' di Italia-Inghilterra, semifinale dell'Europeo in Svizzera giocata martedì. Dalla trattenuta (tra l'altro più che dubbia) della centrocampista classe 2003 su un'avversaria è scaturito il rigore di Kelly (prima parato da Giuliani, poi ribadito in rete su ribattuta dalla stessa Kelly) che ha di fatto regalato la finale all'Inghilterra. Una delusione cocente per tutto il mondo azzurro, Severini in primis.

Oltre al danno, anche gli insulti da parte degli utenti social, che l'hanno presa a capro espiatorio dopo la shockante sconfitta della Nazionale di Soncin. Tanti insulti e offese - alcune anche sessiste - per la toscana, una delle calciatrici più giovani del gruppo azzurro, nonché una delle più positive per apporto dato in campo durante la competizione europea. Un atteggiamento tossico non nuovo nel mondo dei social: sfogarsi su una 'vittima' per esorcizzare la sconfitta. Stavolta è toccato a Severini.