Eder: "Mi scoprì Corvino, andai in Puglia a conoscerlo ma fu un incubo"
FirenzeViola.it
L'ex attaccante Eder ha parlato a La Gazzetta dello Sport rivelando anche un retroscena su Pantaleo Corvino: "Fu lui il primo a notarmi, tra Lecce e Fiorentina. Nel 2003 andai in Puglia, ma fu un viaggio da incubo: avevo 16 anni e atterrai con un cartello con su scritto "minorenne". I poliziotti pensavano trasportassi chissà cosa... spiegai a gesti che ero arrivato per motivi di calcio, finii per uscire dal gate a notte fonda. Con Corvino non si fece nulla, scelsi l'Empoli per mantenere la parola data".
Pubblicità
News
L'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattusodi Luca Calamai
Le più lette
1 L'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Copertina
FirenzeViolaCeppitelli: "Vanoli punterà su orgoglio e intensità. Vi racconto i segreti del suo Venezia"
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com