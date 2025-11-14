Eder: "Mi scoprì Corvino, andai in Puglia a conoscerlo ma fu un incubo"

L'ex attaccante Eder ha parlato a La Gazzetta dello Sport rivelando anche un retroscena su Pantaleo Corvino: "Fu lui il primo a notarmi, tra Lecce e Fiorentina. Nel 2003 andai in Puglia, ma fu un viaggio da incubo: avevo 16 anni e atterrai con un cartello con su scritto "minorenne". I poliziotti pensavano trasportassi chissà cosa... spiegai a gesti che ero arrivato per motivi di calcio, finii per uscire dal gate a notte fonda. Con Corvino non si fece nulla, scelsi l'Empoli per mantenere la parola data".