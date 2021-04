E.LEAGUE, La Roma vince ad Amsterdam: 2-1 all'Ajax

Successo importante e in rimonta per la Roma che nell'andata dei quarti di finale di Europa League si impone per 2-1 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam superando l'Ajax con un successo che spalanca (quasi) le porte ai giallorossi per la semifinale. Dopo l'iniziale vantaggio degli olandesi firmato da Klaasen al 39', i giallorossi - dopo essere stati graziati da Tadic, che ha sbagliato un rigore - pareggiano prima con Pellegrini su punizione al 57' (su un grave errore del portiere avversario) e poi all'87' trovano con Ibanez la rete del 2-1 finale. Il ritorno all'Olimpico è previsto tra una settimana.