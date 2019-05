E. LEAGUE, Finale tutta londinese. Chelsea ai rigori

Come da previsione anche l'Europa League avrà una finale tutta inglese, per la precisione una stra-cittadina di Londra. Ma se da un lato l'Arsenal non ha avuto troppi problemi nel vincere anche a Valencia, estromettendo dunque dalla competizione tre ex viola quali Neto, Piccini e Roncaglia (i primi due in campo stasera) per 2-4 grazie ad una tripletta di un super Aubameyang, dall'altra il Chelsea di Sarri e Alonso (stasera in panchina) si è dovuto affidare ai calci di rigore per piegare i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, in cui c'era il quinto viola coinvolto nelle semifinali ossia Rebic, dopo l'1-1 del ritorno, in fotocopia dell'andata.