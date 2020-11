DZEKO, Sono positivo al Covid ma non ho particolari sintomi

L'attaccante della Roma Edin Dzeko positivo al Covid. Lo ha riferito lui stesso sul proprio profilo Instagram. Il giocatore ha rassicurato tutti visto che non ha particolari sintomi. Ora dovrà restare in isolamento. Quasi curioso che oggi sia Callejon che Dzeko siano positivi visto che proprio domenica si è giocata Roma-Fiorentina. Ecco il post: "Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi".