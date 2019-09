DUNCAN, Rifiutato lo United per la Viola. Il motivo...

Il sito inglese dailymail.co.uk ha rivelato un particolare della trattativa che alla fine ha portato Bobby Duncan alla Fiorentina. Come appreso attraverso l'agente del giocatore, Duncan ha rifiutato il Manchester United che si era fatto avanti per il giocatore. Il motivo? L'ormai ex Liverpool non voleva tradire i reds e trasferirsi in un altro club inglese. Altro rifiuto per la Lazio, come ha rivelato anche Vincenzo Morabito ai nostri microfoni (QUI l'intervista).