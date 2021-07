DS STOCCARDA, Con Gonzalez raggiunto obiettivo

In un'intervista concessa a Kicker, il direttore sportivo dello Stoccarda Sven Mislintat ha parlato delle operazioni in uscita del club tedesco, tra cui il trasferimento di Nico Gonzalez alla Fiorentina: "Era la cosa più importante per rendere il club economicamente sano. Il che significa proteggere i nostri dipendenti, proteggere gli stipendi dei nostri dipendenti e giocatori, mantenendo la capacità economica di agire sul mercato. Abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo, con due giocatori. Non c'era da aspettarselo, ora non dobbiamo più vendere".