DS COSENZA, Dalle Mura dai Viola fu affare complicato

Gennaro Delvecchio, direttore sportivo del Cosenza, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva toccando anche il tema Christian Dalle Mura, difensore acquistato in estate a titolo definitivo dalla Fiorentina. Queste le sue parole riportate da cosenzachannel.it: “Abbiamo allestito la rosa cercando di garantire alla società un patrimonio, ci sembrava corretto verso il club che ha puntato su di noi. Vantiamo 20 calciatori di proprietà e soltanto 5 prestiti. Tutte le trattative sono state complicate, in primis quelle per Dalle Mura e Kourfadilis perché Fiorentina e Cagliari non volevano cederli”.