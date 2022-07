DODO, Pronto per fare una stagione meravigliosa

Il nuovo ed ultimo acquisto della Fiorentina Dodo ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al sito ufficiale viola. Ecco le sue parole, direttamente da Moena: "Sono molto felice di essere arrivato alla Fiorentina: spero di fare una stagione meravigliosa. Vengo purtroppo da un Paese in cui da mesi è in corso una guerra per cui voglio subito riscattarmi dando subito il meglio di me in questa nuova avventura. Mando un abbraccio a tutti i tifosi viola e ringrazio il club per avermi dato questa bella opportunità".