DJIMSITI, A Firenze male: stasera la vera Atalanta

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, parla a Sport Mediaset prima della partita interna contro la Fiorentina di questa sera (fischio d'inizio alle ore 21) valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Ormai siamo abituati a giocare ogni 3-4 giorni da tante settimane. Ogni partita è importante, siamo a fine stagione e saranno tutte toste. Non dobbiamo mollare nulla, anche oggi sarà come se fosse una partita secca: a casa loro abbiamo perso, dobbiamo provare a rimontare e passare il turno".

Cosa cambia a livello mentale?

"Che devi vincere per forza, col pareggio sei fuori. Visto come abbiamo giocato a Firenze, molto male, c'è bisogno di trovare la vera Atalanta davanti ai nostri tifosi".