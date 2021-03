DIRITTI TV, Fumata grigia in Lega. DAZN al lavoro per...

Nuova fumata grigia in Lega Serie A sui diritti tv per il campionato 2021/24, come riporta l'ANSA. Non sono cambiati gli schieramenti nel corso dell'assemblea dei club da poco conclusasi: 11 voti (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) a favore Dazn, gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) astenuti. Il presidente Dal Pino ha chiuso l'assemblea invitando le società a ritrovare l'unità di intenti che per molti mesi ha caratterizzato l'assemblea e a lavorare con spirito costruttivo ripartendo da quanto deciso poche settimane fa.

Nel frattempo Dazn è già al lavoro per garantire un'ottima copertura per le trasmissioni della Serie A. Il core business per Dazn resta, ovviamente, lo streaming e per questo - sottolinea Calcio e Finanza - proseguono le operazioni tecniche necessarie per garantire il traffico simultaneo sui grandi numeri tipici dei grandi incontri di calcio, come per il campionato. Tuttavia, le indiscrezioni secondo cui starebbe per chiudere un accordo per l’acquisto di frequenze da Persidera per assicurare ulteriore copertura DTT, vanno nella direzione di garantire una seconda opzione per Dazn, appunto la trasmissione sul digitale terrestre come canale secondario per la Serie A.