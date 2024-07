DIR. GENOA, Gudmundsson? Se qualcuno bussa apriamo

NOTIZIE DI FV MISTER E TIFOSI SOLLECITANO, ALLE PAROLE NON CORRISPONDONO I FATTI Siamo alle solite e la pazienza, almeno per alcuni di noi, sta per finire. Non che questa sia una minaccia, ci mancherebbe, ma non tutti sono disposti ad andare avanti solo ed esclusivamente sbandierando i soliti slogan: s’è belle vinto a essere di Firenze, la... Siamo alle solite e la pazienza, almeno per alcuni di noi, sta per finire. Non che questa sia una minaccia, ci mancherebbe, ma non tutti sono disposti ad andare avanti solo ed esclusivamente sbandierando i soliti slogan: s’è belle vinto a essere di Firenze, la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi