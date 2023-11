DIA, C'è una nuova clausola valida fino al 15 gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Boulaye Dia resta l’uomo mercato della Salernitana e anche l’attaccante più prolifico. L'attaccante senegalese ha già segnato 4 gol in 9 partite: pesano - sottolinea il Corriere dello Sport - quelle tre partite, contro Lecce, Torino e Frosinone, che non ha giocato per questioni di mercato e ragioni familiari. Non fu convocato per il match di Lecce perché poco prima della chiusura del mercato estivo il Wolverhampton lo aveva richiesto in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni, ma la Salernitana aveva rifiutato l’offerta e il giocatore - si legge - si mise di traverso. Scaduta lo scorso 20 luglio la clausola rescissoria, che gli consentiva di liberarsi pagando 25 milioni, si è andati avanti tra voci e sussurri di mercato.

Ora lo scenario è di nuovo cambiato. Nel contratto dell’attaccante, che scadrà nel 2026 è stata inserita una nuova clausola rescissoria valida fino al 15 gennaio. Il giocatore potrà liberarsi pagando 21 milioni se si trasferirà in Europa o 23 in un altro Paese. Da considerare anche la questione della Coppa d’Africa. Il Senegal, campione in carica, esordirà il 15 gennaio ed ha buone possibilità di arrivare in finale, prevista l’11 febbraio.